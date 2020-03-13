«Трактор» продлил контракт с нападающим Михеевым на два сезона

«Трактор» продлил контракт с нападающим Артёмом Михеевым на два сезона, сообщается в официальном телеграм-канале челябинского клуба.
Нынешний сезон Михеев начинал в системе «Ак Барса», однако выступал он в основном в ВХЛ за «Барс». На момент обмена в «Трактор» 24-летний форвард являлся вторым бомбардиром команды с 29 (8+21) очками. За главную команду Казани Артём сыграл всего восемь матчей. После обмена в «Трактор» Михеев провёл девять матчей в регулярном чемпионате КХЛ, забросив две шайбы и сделав одну голевую передачу.
«Я рад, что мне предложили новый контракт, что остаюсь в «Тракторе». Здесь, в клубе и в Челябинске, меня всё устраивает. После перехода сюда ощущал тренерскую поддержку, понимал, что на меня рассчитывают, всегда старался оправдать это доверие, приносить пользу команде. К сожалению, случилась травма, помешала доиграть сезон до конца. Сейчас период восстановления уже закончен, чувствую себя полностью здоровым, работаю в полном объёме, потихоньку готовлюсь к следующему сезону», — цитирует Михеева пресс-служба челябинского клуба.
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