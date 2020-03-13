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Разин — об анонимном письме с критикой в его адрес: этим занимаются мелочные люди

Разин — об анонимном письме с критикой в его адрес: этим занимаются мелочные люди
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал историю с анонимным письмом, опубликованным в одном из телеграм-каналов, от игроков череповецкого клуба с критикой в свой адрес.

«Я даже вот не хочу на эти вопросы отвечать. Почему? Потому что этим занимаются, скажем так, мелочные люди. Я уверен, что хоккеисты этого письма не писали», — сказал Разин.

«Мы — группа хоккеистов «Северстали», и нам есть что рассказать. Публично мы не можем, потому что ещё хотим играть. Но можем анонимно. Больше трети хоккеистов, включая лидеров команды, не хотят продлевать контракты с клубом на следующий сезон. Причина — тренерский штаб под руководством Разина Андрея Владимировича. Мы не то что не хотим продлевать, мы даже не хотим возвращаться в клуб после двухнедельного отдыха, который нам дали по окончании сезона до 10 марта.

Истории про Лапенкова, про Кодолу не придуманы. И было ещё больше историй на самом деле. Но никто же не выносит ничего из раздевалки в хоккее. Мы вот и молчим. Для многих из нас Череповец что-то значит. И нам будет сложно уехать отсюда. Но ещё один сезон в такой обстановке, где мы каждый раз виноваты, даже если делаем всё как надо, где есть любимчики, которым можно всё, где у тренера случаются выплески неконтролируемой агрессии и где тренер не считает зазорным унижать игроков, мы не хотим», — было сказано в письме.

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