Лямкин: при Билялетдинове хоккей «Ак Барса» был силовым, сейчас стал ещё и агрессивным

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин назвал главное изменение в игре казанского клуба под руководством главного тренера Дмитрия Квартальнова.
«Наш хоккей поменялся кардинально: он был силовым и при Зинэтуле Хайдяровиче, но сейчас он стал ещё и агрессивным. Мы хотим играть с шайбой в чужой зоне, не хотим кататься у своих ворот. Хотим физически «убивать» соперника у его ворот. Конечно, не всегда получается только в атаке играть, но мы идём к этому.
Раньше, честно говоря, побаивался подключаться вперёд, осмелел сейчас в этом плане. У остальных ребят тоже многое получается, и наш хоккей стал интереснее.
Что удивило в Квартальнове? Эмоциональность. Ребята, смотря на него, заряжаются эмоциями. У меня небольшая карьера, я поработал в КХЛ с тремя тренерами – Соловьёвым, Билялетдиновым и Квартальновым. И все они очень разные», – цитирует Лямкина «Спорт Бизнес Online».
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