Домашние матчи СКА до конца нынешнего плей-офф КХЛ пройдут без зрителей

Сегодня, 13 марта, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете в городе массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек. Запрет вступит в силу 16 марта и продолжится до 30 апреля. Об этом сообщает «Фонтанка».

СКА 17 марта должен сыграть с «Йокеритом» в Ледовом дворце в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ. Вторая игра пройдёт в Санкт-Петербурге 19 марта. Таким образом, все оставшиеся домашние матчи СКА в этом розыгрыше Кубка Гагарина пройдут без зрителей.

В аналогичных условиях уже точно пройдут матчи «зелёного дерби» в Казани, оставшиеся домашние матчи «Йокерита» в плей-офф, а также домашние встречи «Барыса» в серии с «Сибирью». На данный момент ситуация с коронавирусом не затронула только домашние матчи «Сибири».