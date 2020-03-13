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Плющев: каждый год что-то распространяется. То гонконгский грипп, то птичий, то эбола

Плющев: каждый год что-то распространяется. То гонконгский грипп, то птичий, то эбола
Хоккей / КХЛ 0

Заслуженный тренер России Владимир Плющев ответил на вопрос, нужно ли останавливать сезон КХЛ в связи с распространением коронавируса.

«Вы знаете, у нас каждый год что-то распространяется. То гонконгский грипп, то птичий, то эбола, то ещё что-то. И ничего, справляется мировое сообщество и сейчас справится. Однозначно применяются определённые меры для борьбы с коронавирусом. К этому делу нужно внимательно относиться, но паника не нужна. Думаю, что в КХЛ сезон будет доигран и никаких проблем. Вопрос в другом: со зрителями или без? А Кубок Гагарина будет закончен.

Хоккей без зрителей? Это вынужденная мера, насколько я понимаю. Конечно, любые массовые мероприятия нужны для зрителей, болельщиков, а спорт без трибун – это немножко не то зрелище, которое все хотят видеть. Но в любом случае не все города и руководители с учётом своей обстановки принимают какие-то крайние решения. Всё индивидуально, и я думаю, что всё находится под контролем», — сказал Плющев «Чемпионату».

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