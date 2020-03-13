«Нефтехимик» расторг контракт с Энлундом

Хоккейный клуб «Нефтехимик» по соглашению сторон расторг контракт с форвардом Йонасом Энлундом, сообщается в официальном «твиттере» нижнекамского клуба.

В нынешнем сезоне финский форвард забросил 13 шайб и сделал девять результативных передач в 41 матче регулярного чемпионата КХЛ. В четырёх матчах плей-офф Йонас не отметился результативными действиями.

31-летний Энлунд в прошлом сезоне защищал цвета «Трактора». Финский нападающий провёл 45 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, записав на свой счёт пять заброшенных шайб и 13 результативных передач при показателе полезности «-13» и 14 минутах штрафного времени. В плей-офф Энлунд принял участие в четырёх матчах и отметился одной результативной передачей.