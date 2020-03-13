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«Амур» заключил новый контракт с нападающим Железковым

«Амур» заключил новый контракт с нападающим Железковым
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Амур» заключил новый контракт с нападающим Артёмом Железковым. Как отметили в пресс-службе команды, соглашение рассчитано на два года и будет носить двусторонний характер.

«За два года, проведённые в Хабаровске, Артём Железков зарекомендовал себя как настоящий боец, а последние матчи чемпионата, в которых решалась судьба путёвки в плей-офф, играл с серьёзными травмами. В прошлом сезоне он стал первым среди нападающих по количеству блокированных бросков в среднем за игру», — отмечается в сообщении на официальном сайте «Амура».

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги 24-летний Железков забросил 2 шайбы, отдал 2 результативные передачи и заработал 6 минут штрафа в 33 матчах регулярного чемпионата за «Амур».

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