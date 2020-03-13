«Ак Барс» опубликовал заявление по поводу проведения матчей плей-офф в Казани без зрителей

Пресс-служба «Ак Барса» опубликовала официальное заявление по поводу проведения ближайших матчей плей-офф КХЛ в Казани без зрителей. В клубе отметили, что болельщики, успевшие купить билеты на игры «зелёного дерби» с «Салаватом Юлаевым» смогут вернуть свои средства, а владельцы абонементов получат дополнительные скидки в новом сезоне.



«Проявляя заботу о здоровье и безопасности своих болельщиков, «Ак Барс» проведёт домашние матчи полуфинала Восточной конференции против «Салавата Юлаева» без зрителей − такой шаг соответствует решению о введении особого санитарно-эпидемиологического режима на территории Татарстана. Аналогичное ограничение также распространяется на домашние матчи хоккейных клубов «Барс» и «Ирбис». Просим вас с пониманием отнестись к этому решению – руководство республики делает всё для того, чтобы ситуация оставалась под контролем и люди были в безопасности.

Особый санитарно-эпидемиологический режим включает в себя ряд ограничений: международные спортивные и культурные мероприятия перенесены на неопределённый срок, спортивные матчи пройдут без зрителей.

Безопасность и здоровье болельщиков, их семей и детей – наш приоритет. Мы призываем жителей Татарстана воздержаться от выездов за пределы страны, а также рекомендуем внимательно отнестись к правилам личной гигиены – регулярно мыть руки с мылом, чаще принимать душ, проветривать помещения, проводить влажную уборку и надевать маску в общественных местах.

Болельщики, которые приобрели билеты на матчи против «Салавата Юлаева» 18 и 20 марта, могут вернуть свои деньги. Владельцам сезонных абонементов будет предоставлена дополнительная скидка в новом сезоне.

Вместе с тем мы призываем своих болельщиков поддержать команду у экранов телевизоров и других электронных устройств, но рекомендуем воздержаться от просмотра матчей в кафе, ресторанах, пабах и прочих общественных местах», — говорится в заявлении на сайте клуба.