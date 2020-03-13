Каменский: после нормализации ситуации ЮЧМ по хоккею всё равно необходимо провести

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский выразил мнение, что юниорский чемпионат мира по хоккею, несмотря на смещённые сроки, всё равно необходимо провести, но только после того, как разрешится ситуация с пандемией коронавируса.
«Сейчас самое главное — победить как можно быстрее эту гадость под названием «коронавирус», любой турнир нужно проводить только в том случае, если это не угрожает здоровью участников, организаторов, зрителей.
Юниорский чемпионат мира всё равно необходимо провести, но только после того, как ситуация нормализуется, самое главное — здоровье. Знаю, что многие ребята с нетерпением ждут юниорского первенства, потому как это, по сути, первый смотр перед большой публикой, отличный шанс проявить себя», — приводит слова Каменского ТАСС.
- 13 марта 2020
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