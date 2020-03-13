Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Каменский: после нормализации ситуации ЮЧМ по хоккею всё равно необходимо провести

Каменский: после нормализации ситуации ЮЧМ по хоккею всё равно необходимо провести
Хоккей / Юниорский ЧМ 2020 0

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский выразил мнение, что юниорский чемпионат мира по хоккею, несмотря на смещённые сроки, всё равно необходимо провести, но только после того, как разрешится ситуация с пандемией коронавируса.

«Сейчас самое главное — победить как можно быстрее эту гадость под названием «коронавирус», любой турнир нужно проводить только в том случае, если это не угрожает здоровью участников, организаторов, зрителей.

Юниорский чемпионат мира всё равно необходимо провести, но только после того, как ситуация нормализуется, самое главное — здоровье. Знаю, что многие ребята с нетерпением ждут юниорского первенства, потому как это, по сути, первый смотр перед большой публикой, отличный шанс проявить себя», — приводит слова Каменского ТАСС.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020