Финская хоккейная лига досрочно прервала сезон из-за коронавируса. Чемпиона нет

Из-за угрозы распространения коронавируса чемпионат Финляндии по хоккею досрочно завершён, информирует пресс-служба Liiga. Согласно правилам, победитель сезона-2019/2020 назван не будет.



Места в Лиге чемпионов и Кубке Шпенглера будут определены в соответствии с итогами регулярного чемпионата.

«Лига и её клубы понесут большие финансовые потери, но, как сказал вчера президент страны Саули Нийнистё: «Экономика — это всего лишь экономика». Наша нация переживёт это, и мы тоже. Это требует напряжённой работы, но я абсолютно уверен, что хоккейное сообщество готово к этому», — приводит слова председателя Финской хоккейной лиги Хейкки Хилтунена официальный сайт организации.

Ранее из-за угрозы распространения коронавируса были отменены чемпионаты двух высших лиг Швейцарии.