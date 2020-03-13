Финская хоккейная лига досрочно прервала сезон из-за коронавируса. Чемпиона нет

Из-за угрозы распространения коронавируса чемпионат Финляндии по хоккею досрочно завершён, информирует пресс-служба Liiga. Согласно правилам, победитель сезона-2019/2020 назван не будет.
Места в Лиге чемпионов и Кубке Шпенглера будут определены в соответствии с итогами регулярного чемпионата.
«Лига и её клубы понесут большие финансовые потери, но, как сказал вчера президент страны Саули Нийнистё: «Экономика — это всего лишь экономика». Наша нация переживёт это, и мы тоже. Это требует напряжённой работы, но я абсолютно уверен, что хоккейное сообщество готово к этому», — приводит слова председателя Финской хоккейной лиги Хейкки Хилтунена официальный сайт организации.
Ранее из-за угрозы распространения коронавируса были отменены чемпионаты двух высших лиг Швейцарии.
- 13 марта 2020
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