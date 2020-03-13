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Результаты всех матчей игрового дня плей-офф в МХЛ 13 марта 2020 года

Результаты всех матчей игрового дня плей-офф в МХЛ 13 марта 2020 года
Хоккей / МХЛ 0

Сегодня, 13 марта, в МХЛ состоялись четыре матча первого раунда плей-офф. В одной из пар определился первый четвертьфиналист розыгрыша Кубка Харламова.

«Сибирские Снайперы» принимали казанский «Ирбис» и уступили со счётом 2:3. В составе победителей шайбы забросили Ильнур Шабанов, Денис Комков и Адель Булатов. У новосибирцев дубль на счету Сергея Дубакина. «Ирбис» выиграл серию – 3-0 и стал первым четвертьфиналистом Кубка Харламова.

МХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 3-й матч
13 марта 2020, пятница. 15:00 МСК
Сибирские Снайперы
Новосибирская область
Окончен
2 : 3
Ирбис
Казань
0:1 Шабанов – 05:51' (5x5)   0:2 Комков (Крутов) – 07:13' (5x5)   1:2 Дубакин (Давыдов) – 09:36' (5x5)   1:3 Булатов (Крутов) – 25:49' (5x5)   2:3 Дубакин (Затонских, Ромаев) – 33:48' (5x5)

Челябинские «Белые медведи» в третьем матче серии с екатеринбургским «Авто» уступили на домашнем льду со счётом 1:3. У хозяев отличился Максим Шабанов. В составе гостей шайбы забросили Сергей Колесников, Даниил Валитов и Кирилл Тютяев. «Авто» ведёт в серии – 2:1. Следующая игра пройдёт 14 марта.

МХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 3-й матч
13 марта 2020, пятница. 16:00 МСК
Белые Медведи
Челябинск
Окончен
1 : 3
Авто
Екатеринбург
0:1 Колесников (Овчинников) – 05:39' (5x5)   1:1 Шабанов – 42:14' (5x5)   1:2 Валитов (Тютяев, Лоза) – 43:02' (5x5)   1:3 Тютяев – 57:38' (5x5)

Магнитогорские «Стальные Лисы» благодаря дублю Юрия Платонова дома победили уфимский «Толпар» — 4:2 и теперь ведут в серии со счётом 2-1. Следующая игра в этой паре состоится также 14 марта.

МХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 3-й матч
13 марта 2020, пятница. 15:00 МСК
Стальные Лисы
Магнитогорск
Окончен
4 : 2
Толпар
Уфа
1:0 Шешин (Пятин, Платонов) – 04:35' (5x5)   1:1 Скоропад (Олейников) – 06:54' (5x5)   2:1 Рожков (Спиридонов, Корешков) – 09:49' (5x5)   2:2 Сучков (Пустозёров) – 43:40' (5x3)   3:2 Платонов (Корешков) – 52:17' (5x4)   4:2 Платонов (Рожков, Шешин) – 59:31' (5x5)

«Омские Ястребы» на выезде смогли обыграть «Мамонтов Югры» (2:0) и ведут в серии — 2-1. В составе победителей шайбы забросили Никита Скоробогатов и Егор Чинахов. Следующий матч пройдёт 14 марта.

МХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 3-й матч
13 марта 2020, пятница. 17:00 МСК
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
Окончен
0 : 2
Омские Ястребы
Омск
0:1 Скоробогатов (Спиценко, Прокопенко) – 19:11' (5x3)   0:2 Чинахов (Асташевский, Денисевич) – 19:34' (5x4)
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