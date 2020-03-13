Результаты всех матчей игрового дня плей-офф в МХЛ 13 марта 2020 года

Сегодня, 13 марта, в МХЛ состоялись четыре матча первого раунда плей-офф. В одной из пар определился первый четвертьфиналист розыгрыша Кубка Харламова.
«Сибирские Снайперы» принимали казанский «Ирбис» и уступили со счётом 2:3. В составе победителей шайбы забросили Ильнур Шабанов, Денис Комков и Адель Булатов. У новосибирцев дубль на счету Сергея Дубакина. «Ирбис» выиграл серию – 3-0 и стал первым четвертьфиналистом Кубка Харламова.
Челябинские «Белые медведи» в третьем матче серии с екатеринбургским «Авто» уступили на домашнем льду со счётом 1:3. У хозяев отличился Максим Шабанов. В составе гостей шайбы забросили Сергей Колесников, Даниил Валитов и Кирилл Тютяев. «Авто» ведёт в серии – 2:1. Следующая игра пройдёт 14 марта.
Магнитогорские «Стальные Лисы» благодаря дублю Юрия Платонова дома победили уфимский «Толпар» — 4:2 и теперь ведут в серии со счётом 2-1. Следующая игра в этой паре состоится также 14 марта.
«Омские Ястребы» на выезде смогли обыграть «Мамонтов Югры» (2:0) и ведут в серии — 2-1. В составе победителей шайбы забросили Никита Скоробогатов и Егор Чинахов. Следующий матч пройдёт 14 марта.
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