«Динамо» выступило с заявлением против проведения матчей плей-офф без болельщиков

Пресс-служба московского «Динамо» опубликовала официальное заявление по ситуации с указом мэра Москвы Сергея Собянина об ограничении числа зрителей на спортивных и массовых мероприятиях.
«12 марта 2020 года московское «Динамо» в шестом матче серии обыграло принципиального соперника и вышло в следующий раунд розыгрыша Кубка Гагарина. Яркая серия со «Спартаком» была омрачена отсутствием болельщиков на трибунах «ЦСКА Арены» в заключительном матче противостояния. Несмотря на непростые отношения между болельщиками двух клубов, никто не станет спорить, что именно активная поддержка фанатов и атмосфера дерби на трибунах способствовала увеличению накала страстей на льду и за его пределами.
В связи со сложившийся ситуаций руководство ХК «Динамо» считает необходимым заявить, что не поддерживает проведение решающих матчей сезона без болельщиков. Хоккейный клуб «Динамо» (Москва) обладает всеми техническими возможностями для допуска болельщиков в установленном количестве согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина.
Верим и надеемся, что главные матчи чемпионата пройдут со зрителями на трибунах не только динамовской арены в Петровском парке», — говорится в заявлении бело-голубых.
- 13 марта 2020
-
21:09
-
20:53
-
20:07
-
19:38
-
19:15
-
18:32
-
18:25
-
17:53
-
17:28
-
17:11
-
16:35
-
16:14
-
15:53
-
15:25
-
15:15
-
14:54
-
14:46
-
14:30
-
14:15
-
14:07
-
13:50
-
13:25
-
13:00
-
12:36
-
12:30
-
12:00
-
11:34
-
11:31
-
11:15
-
11:00
-
10:49
-
10:41
-
10:25
-
10:09
-
09:55