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«Динамо» выступило с заявлением против проведения матчей плей-офф без болельщиков

«Динамо» выступило с заявлением против проведения матчей плей-офф без болельщиков
Хоккей / КХЛ 0

Пресс-служба московского «Динамо» опубликовала официальное заявление по ситуации с указом мэра Москвы Сергея Собянина об ограничении числа зрителей на спортивных и массовых мероприятиях.

«12 марта 2020 года московское «Динамо» в шестом матче серии обыграло принципиального соперника и вышло в следующий раунд розыгрыша Кубка Гагарина. Яркая серия со «Спартаком» была омрачена отсутствием болельщиков на трибунах «ЦСКА Арены» в заключительном матче противостояния. Несмотря на непростые отношения между болельщиками двух клубов, никто не станет спорить, что именно активная поддержка фанатов и атмосфера дерби на трибунах способствовала увеличению накала страстей на льду и за его пределами.

В связи со сложившийся ситуаций руководство ХК «Динамо» считает необходимым заявить, что не поддерживает проведение решающих матчей сезона без болельщиков. Хоккейный клуб «Динамо» (Москва) обладает всеми техническими возможностями для допуска болельщиков в установленном количестве согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина.

Верим и надеемся, что главные матчи чемпионата пройдут со зрителями на трибунах не только динамовской арены в Петровском парке», — говорится в заявлении бело-голубых.

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