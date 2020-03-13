«Динамо» выступило с заявлением против проведения матчей плей-офф без болельщиков

Пресс-служба московского «Динамо» опубликовала официальное заявление по ситуации с указом мэра Москвы Сергея Собянина об ограничении числа зрителей на спортивных и массовых мероприятиях.



«12 марта 2020 года московское «Динамо» в шестом матче серии обыграло принципиального соперника и вышло в следующий раунд розыгрыша Кубка Гагарина. Яркая серия со «Спартаком» была омрачена отсутствием болельщиков на трибунах «ЦСКА Арены» в заключительном матче противостояния. Несмотря на непростые отношения между болельщиками двух клубов, никто не станет спорить, что именно активная поддержка фанатов и атмосфера дерби на трибунах способствовала увеличению накала страстей на льду и за его пределами.



В связи со сложившийся ситуаций руководство ХК «Динамо» считает необходимым заявить, что не поддерживает проведение решающих матчей сезона без болельщиков. Хоккейный клуб «Динамо» (Москва) обладает всеми техническими возможностями для допуска болельщиков в установленном количестве согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина.



Верим и надеемся, что главные матчи чемпионата пройдут со зрителями на трибунах не только динамовской арены в Петровском парке», — говорится в заявлении бело-голубых.