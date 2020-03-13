Никишин: какую школу даёт Знарок молодым игрокам? Правильную

Восемнадцатилетний защитник «Спартака» Александр Никишин прокомментировал отмену юниорского чемпионата мира, а также рассказал об отношении к тренеру красно-белых Олегу Знарку.



«Как молодые ребята воспринимают отмену юниорского чемпионата мира? Нам это небезразлично, конечно. Юниорский чемпионат — хороший турнир, для некоторых — единственный шанс показать себя для дальнейшей хоккейной жизни. Кто-то сразу понимает, что есть шанс попасть в сборную. У меня тоже был шанс попасть в команду, но в последний момент помешала травма. Я просто «проехал» мимо. Сезон буду заканчивать в МХК „Спартак“.



Какую школу даёт Знарок молодым игрокам? Правильную. Прекрасный тренер. Мне очень нравится. Олег Валерьевич для меня — пример с детства», — приводит слова Никишкина пресс-служба красно-белых.

Никишин: у «Спартака» был шанс выиграть серию, могли зацепить второй матч