Никишин: какую школу даёт Знарок молодым игрокам? Правильную

Восемнадцатилетний защитник «Спартака» Александр Никишин прокомментировал отмену юниорского чемпионата мира, а также рассказал об отношении к тренеру красно-белых Олегу Знарку.
«Как молодые ребята воспринимают отмену юниорского чемпионата мира? Нам это небезразлично, конечно. Юниорский чемпионат — хороший турнир, для некоторых — единственный шанс показать себя для дальнейшей хоккейной жизни. Кто-то сразу понимает, что есть шанс попасть в сборную. У меня тоже был шанс попасть в команду, но в последний момент помешала травма. Я просто «проехал» мимо. Сезон буду заканчивать в МХК „Спартак“.
Какую школу даёт Знарок молодым игрокам? Правильную. Прекрасный тренер. Мне очень нравится. Олег Валерьевич для меня — пример с детства», — приводит слова Никишкина пресс-служба красно-белых.
- 13 марта 2020
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