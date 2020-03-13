Михайлис — о матчах без зрителей: тяжеловато будет, но эмоции есть всегда, это плей-офф

Нападающий казахстанского «Барыса» Никита Михайлис рассказал о серии плей-офф с магнитогорским «Металлургом», а также о том, как команда готовится к матчам с «Сибирью».



«Лучшие команды остаются дальше в игре, поэтому настраиваемся серьёзно. Знаем, что у Новосибирска хорошая оборона, и будем стараться преодолевать её. Они реализуют свои моменты, когда такие шансы выпадают. Плюс у «Сибири» хороший вратарь.



В прошлом сезоне тяжёлая серия с «Торпедо» вымотала и во втором раунде не хватило сил? Конечно, всегда лучше, когда есть какое-то время отдохнуть, восстановиться, наработать планы на следующие игры. Думаю, это только в плюс пойдёт. Из травмированных — только Шевченко? Это тоже большую роль играет. Когда все здоровы, то всегда приятно выходить и биться до конца.



Настраиваться на матч, который предстоит сыграть при пустых трибунах, тяжеловато. Но всё равно мы играем за страну, так что все будут смотреть по телевизору то же самое. А эмоции? Будем находить их, это плей-офф. Они всегда будут.



Достаточно легко прошли «Металлург»? Все игры были достаточно тяжёлые, ровные, и не так много забивали по голам. Там была провальная вторая игра, пропустили плохие голы. Хорошо, что быстро собрались. Мы весь сезон к этому шли, не просто так в сезоне мы стараемся выиграть игры, это всё передается на плей-офф — та энергия, эмоции, настроение», — приводит слова Михайлиса Sport.kz.