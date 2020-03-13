Зал хоккейной славы в Торонто закроют до 6 апреля

Зал хоккейной славы в Торонто объявил, что здание будет закрыто начиная с 14 марта. Музей откроется для посетителей 6 апреля. Решение принято из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает TSN.



Большинство спортивных лиг уже объявили об отмене или приостановке соревнований до тех пор, пока не удастся справиться с глобальной пандемией.



Национальная хоккейная лига 12 марта официально объявила о приостановке сезона из-за угрозы распространения коронавируса. Ранее стало известно, что НХЛ, НБА, MLB и MLS запретили журналистам заходить в раздевалки после матчей. Позже в Национальной хоккейной лиге рекомендовали клубам отменить тренировки. Сезоны в НБА и MLS также официально приостановлены.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае.

«Три недели без хоккея — это абсолютный оптимизм». Америка — об остановке сезона в НХЛ Загрипповавший Александр Радулов — в зоне особого внимания.