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Зал хоккейной славы в Торонто закроют до 6 апреля

Зал хоккейной славы в Торонто закроют до 6 апреля
Хоккей / НХЛ 0

Зал хоккейной славы в Торонто объявил, что здание будет закрыто начиная с 14 марта. Музей откроется для посетителей 6 апреля. Решение принято из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает TSN.

Большинство спортивных лиг уже объявили об отмене или приостановке соревнований до тех пор, пока не удастся справиться с глобальной пандемией.

Национальная хоккейная лига 12 марта официально объявила о приостановке сезона из-за угрозы распространения коронавируса. Ранее стало известно, что НХЛ, НБА, MLB и MLS запретили журналистам заходить в раздевалки после матчей. Позже в Национальной хоккейной лиге рекомендовали клубам отменить тренировки. Сезоны в НБА и MLS также официально приостановлены.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае.

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