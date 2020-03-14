Комиссар НХЛ: вполне вероятно, что мы будем играть дольше, чем было запланировано

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн прокомментировал отмену матчей НХЛ из-за коронавируса.

«Вне зависимости от того, как все обернётся, для бизнеса будут определенные негативные последствия, и для некоторых они могут быть очень серьёзными. Но это вторично по сравнению с главной задачей. В первую очередь, мы должны быть уверены, что всё делаем правильно для всеобщей безопасности и здоровья. У нас может быть возможность завершить сезон и плей-офф в подобающем виде, и на данный момент нет причин исключать никаких возможностей, хотя мы ещё точно не знаем каких. Мы рассматриваем каждую возможную альтернативу. Мы смотрим на календарь. Мы смотрим на то, что можно сделать и чего нельзя с точки зрения возобновления игр. Конечно, вполне вероятно, что мы будем играть дольше, чем было запланировано. Мы пытаемся понять, какие это могут быть сроки. Мы также пытаемся понять, какие могут быть альтернативы, подходящие к срокам, которые у нас есть. Это пазл, но часть проблемы в том, что нам ещё неизвестны все его кусочки», — приводит слова Беттмэна официальный сайт НХЛ.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,9 тыс. человек.