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«Надеюсь, ваши семьи в безопасности». Тарасенко записал обращение к болельщикам

«Надеюсь, ваши семьи в безопасности». Тарасенко записал обращение к болельщикам
Хоккей / НХЛ 0

28-летний российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко обратился с видео-обращением к болельщикам в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть в «Инстаграме» «Сент-Луис Блюз».

«Мы думаем о вас и надеюсь, что вы и ваши семьи здоровы и в безопасности. Не могу дождаться нашей встречи на «Энтерпрайз-центре», — сказал Тарасенко.

Напомним, большую часть текущего регулярного сезона Тарасенко пропустил из-за травмы плеча, полученной 24 октября 2019 года. Уже через пять дней он перенёс операцию. Его восстановление ожидалось к концу регулярного чемпионата.

В текущем сезоне Тарасенко провёл 10 матчей, в которых набрал 10 (3+7) очков и заработал показатель полезности «-2». Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 507 встречах и набрал 428 (214+214) очков при коэффициенте полезности «+75».

В «Сент-Луисе» ожидают, что Тарасенко сможет вернуться до конца регулярного чемпионата
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