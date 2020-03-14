«Надеюсь, ваши семьи в безопасности». Тарасенко записал обращение к болельщикам

28-летний российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко обратился с видео-обращением к болельщикам в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть в «Инстаграме» «Сент-Луис Блюз».
«Мы думаем о вас и надеюсь, что вы и ваши семьи здоровы и в безопасности. Не могу дождаться нашей встречи на «Энтерпрайз-центре», — сказал Тарасенко.
Напомним, большую часть текущего регулярного сезона Тарасенко пропустил из-за травмы плеча, полученной 24 октября 2019 года. Уже через пять дней он перенёс операцию. Его восстановление ожидалось к концу регулярного чемпионата.
В текущем сезоне Тарасенко провёл 10 матчей, в которых набрал 10 (3+7) очков и заработал показатель полезности «-2». Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 507 встречах и набрал 428 (214+214) очков при коэффициенте полезности «+75».
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