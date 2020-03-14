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15-летний Мичков набрал 105 очков в 25 матчах открытого чемпионата Москвы по хоккею

15-летний Мичков набрал 105 очков в 25 матчах открытого чемпионата Москвы по хоккею
Хоккей / Прочие 0

15-летний нападающий ярославского «Локомотива» Матвей Мичков, выступающий в открытом чемпионате Москвы среди хоккеистов 2004 года рождения, набрал 105 (67+38) очков, приняв участие в 25 матчах, сообщается на официальном сайте турнира.

«Локомотив», набрав 74 очка в 26 матчах, является лидером турнира, одержав 25 побед. Он опережает ближайшего преследователя, ЦСКА, на 13 очков. Всего за сезон «Локомотив» забросил 161 шайбу, 67 из которых на счету Мичкова, то есть он забросил 40% от всех заброшенных шайб команды.

Мичков является лучшим бомбардиром турнира. У ближайшего конкурента, нападающего ЦСКА Кирилла Долженкова, – 56 (26+30) очков.

Ранее сообщалось, что Мичков в ближайшее время может покинуть ярославский «Локомотив» и перейти в систему СКА.

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