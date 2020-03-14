Expressen: нападающий Теденбю перейдёт из «Давоса» в «Витязь»
Нападающий «Давоса» Маттиас Теденбю решил покинуть клуб. Как сообщает Expressen, 30-летний швед воспользовался пунктом в своём контракте для переезда в КХЛ. Его новым клубом станет подольский «Витязь».
В минувшем сезоне Теденбю набрал 37 (18+19) очков в 48 играх. Официально он не сообщал о новом клубе, а на вопрос, где же всё-таки продолжит карьеру, ответил: «Через несколько недель вы всё узнаете».
«Витязь» в регулярном чемпионате сезона-2019/2020 Континентальной хоккейной лиги занял седьмое место в Западной конференции. Подопечные Михала Кравеца в первом раунде розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина встретились с санкт-петербургским СКА и проиграли в четырёх матчах. Четвёртый матч серии стал пятым по продолжительности в истории КХЛ.
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