«Нефтехимик» расторг контракт с защитником Мёрфи

Хоккейный клуб «Нефтехимик» по соглашению сторон расторг контракт с защитником Райаном Мёрфи. Об этом сообщила пресс-служба команды в «Твиттере».



«Благодарим Райана за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении «Нефтехимика».



Канадский игрок обороны в прошедшем сезоне КХЛ в 60 матчах за нижнекамский клуб набрал 23 (5+18) очка при показателе полезности «-5».



В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» занял восьмое место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина нижнекамцы встречались с казанским «Ак Барсом» и проиграли в серии со счётом 0-4.



Ранее «Нефтехимик» расторг контракты с форвардами Йонасом Энлундом, Якобом Берглундом и Заком Митчеллом.