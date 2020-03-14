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«Нефтехимик» расторг контракт с защитником Мёрфи

«Нефтехимик» расторг контракт с защитником Мёрфи
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Нефтехимик» по соглашению сторон расторг контракт с защитником Райаном Мёрфи. Об этом сообщила пресс-служба команды в «Твиттере».

«Благодарим Райана за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении «Нефтехимика».

Канадский игрок обороны в прошедшем сезоне КХЛ в 60 матчах за нижнекамский клуб набрал 23 (5+18) очка при показателе полезности «-5».

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» занял восьмое место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина нижнекамцы встречались с казанским «Ак Барсом» и проиграли в серии со счётом 0-4.

Ранее «Нефтехимик» расторг контракты с форвардами Йонасом Энлундом, Якобом Берглундом и Заком Митчеллом.

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