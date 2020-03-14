«Нефтехимик» расторг контракт с защитником Мёрфи
Хоккейный клуб «Нефтехимик» по соглашению сторон расторг контракт с защитником Райаном Мёрфи. Об этом сообщила пресс-служба команды в «Твиттере».
«Благодарим Райана за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении «Нефтехимика».
Канадский игрок обороны в прошедшем сезоне КХЛ в 60 матчах за нижнекамский клуб набрал 23 (5+18) очка при показателе полезности «-5».
В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» занял восьмое место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина нижнекамцы встречались с казанским «Ак Барсом» и проиграли в серии со счётом 0-4.
Ранее «Нефтехимик» расторг контракты с форвардами Йонасом Энлундом, Якобом Берглундом и Заком Митчеллом.
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