Гусев: финансы в ВХЛ — не решающий фактор, иначе в плей-офф попала бы «Кузня»

Генеральный менеджер «Югры», экс-капитан сборной России Сергей Гусев рассказал о плей-офф ВХЛ, а также отметил, что в лиге финансы находятся не на первом месте.
«Пока в плей-офф никаких выводов не делаем. Наши амбиции не ограничивались выходом в четвертьфинал, главные матчи впереди. Серию «Рубин» — «Югра» специалисты называют скрытым финалом розыгрыша Кубка Петрова? Нет, не согласен. ВХЛ — очень плотная и ровная лига, здесь каждая серия — скрытый финал. В «вышке» фаворитов нет. Или, если хотите, их очень много.
Понятно, финансы везде определяют многое, но в ВХЛ они не решающий фактор. Иначе в плей-офф точно попал бы новокузнецкий «Металлург», а тольяттинская «Лада» не вылетела бы в первом же круге.
Самое главное, у нас всё в порядке в плане финансовой дисциплины, клуб работает профессионально, закрывает обязательства строго по регламенту. Профсоюз это подтвердит.
Как менеджер, знаю и вижу, что в ВХЛ профсоюз активно работает с игроками, защищает их права. У каждого своя работа, каждый старается её выполнить по максимуму», — приводит слова Гусева Russia-Hockey.ru.
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