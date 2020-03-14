Миловзоров: в Новосибирске пока ничего особенного не запретили? Дай бог, давайте молиться

Нападающий новосибирской «Сибири» Егор Миловзоров прокомментировал ситуацию с проведением матчей второго раунда в Нур-Султане с «Барысом» без зрителей и возможную остановку плей-офф КХЛ.



«Готовимся ко второму раунду. То, что от нас зависит, мы делаем. А то, что не зависит, мы солдаты. Скажут воевать — будем воевать. В моей карьере матчей без зрителей ещё не было. «Сибирь» прошла первый раунд. Мы играем для болельщиков, чувствуем их поддержку, и дома нас ждут родные, близкие. Все предельно сконцентрированы.



«Сибирь» три года не была в плей-офф, и, конечно, второй раунд — это уже успех. Но в «Сибири» собрался хороший, опытный коллектив. Много кто где поиграл, и не хотелось бы на этом останавливаться. Возможности есть, нужно просто отдаться на все сто. То, что пишут журналисты, болельщики, эксперты… Конечно, нам это интересно. Но не проигрывать же заранее, раз нас не считают фаворитами.



Ситуация с коронавирусом, скажем так, странная и серьёзная. Дай бог, чтобы всё это прошло мимо всех нас. В Новосибирске пока ничего особенного не запретили? Дай бог. Давайте молиться», — передаёт слова Миловзорова корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.