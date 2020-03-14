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Заварухин: в моей карьере был матч без зрителей — это как товарищеская игра, неинтересно

Заварухин: в моей карьере был матч без зрителей — это как товарищеская игра, неинтересно
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал предстоящие матчи с «Барысом» в столице Казахстана, которые должны пройти без зрителей.

«Прежде всего, мы профессионалы. Мы должны относиться к своему делу правильно и быть готовыми к любому повороту событий. Нам нужно готовиться к матчам, поэтому тренируемся по плану. Конечно, играть без зрителей неприятно. Хоккей создан для зрителей и болельщиков. Здорово, что в Новосибирске пока нет запретов на матчи со зрителями. Нам нужны болельщики. Нужна их поддержка. У нас такая эмоциональная команда, болельщики значат очень много», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

Ранее сообщалось, что все спортивные мероприятия в Казахстане отменены из-за угрозы распространения коронавируса. Однако для «Барыса» искали возможность сделать исключение.

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