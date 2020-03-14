Источник: зарплата Мозякина в «Магнитке» сократится в три раза

Зарплата капитана магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина по новому контракту в уральском клубе сократится как минимум в три раза, сообщается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».



По контракту в сезоне-2019/2020 Мозякин получал в магнитогорском «Металлурге» 180 миллионов рублей. Клуб сделал новое предложение Сергею. По нему зарплата игрока составит от 50 до 60 миллионов.



В нынешнем сезоне 38-летний Мозякин набрал 41 (15+26) очко в 56 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф российский форвард сыграл пять матчей, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.



Срок действия нынешнего контракта Мозякина, которому 30 марта исполнится 39 лет, заканчивается 30 апреля. Ранее сообщалось, что лучший снайпер в истории отечественных чемпионатов может завершить игровую карьеру и войти в тренерский штаб клуба.

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