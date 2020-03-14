ВХЛ: матчи в Казани и Тюмени пройдут без зрителей

Пресс-служба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) опубликовала официальное заявление, в котором указано, что матчи плей-офф в Казани и Тюмени пройдут без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.



Календарь плей-офф ВХЛ доступен на «Чемпионате».



«На основании решения санитарно-противоэпидемической комиссии кабинета министров Республики Татарстан рекомендовано проведение спортивных мероприятий без участия зрителей, начиная с 15 марта 2020 года.



Также на основании решения санитарно-противоэпидемической комиссии правительства Тюменской области рекомендовано проведение спортивных мероприятий без участия зрителей, начиная с 20 марта 2020 года.



Таким образом, оставшиеся матчи плей-офф «ВХЛ — Кубка Шелкового пути» в Казани и Тюмени пройдут без зрителей до особого распоряжения», — говорится в сообщении на сайте ВХЛ.



Тюменский «Рубин» ведёт в серии плей-офф с «Югрой» из Ханты-Мансийска — 2-0. Казанский «Барс» с аналогичным счётом обыгрывает «СКА-Неву».

Результаты всех матчей игрового дня плей-офф в ВХЛ 13 марта 2020 года