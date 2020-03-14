СКА провёл двусторонку с музыкальным сопровождением

Питерский СКА провёл 14 марта открытую тренировку. Встречу обслуживали арбитры, в паузах в матче включалось музыкальное сопровождение, а после заброшенных шайб диктор объявлял автора гола.



«Команда готовится в штатном режиме. Понимаем серьёзность соперника. Слабых команд во втором раунде нет. Игра будет «от ножа». Матчи пройдут при пустых трибунах, но главное, что у нас есть возможность играть в хоккей. Все горят желанием продолжить чемпионат. Что касается зрителей — у нас хорошие телетрансляции. У всех будет возможность увидеть хорошую картинку, поболеть за команду. Это самое важное. Мы нуждаемся в поддержке и будем её чувствовать.



Двусторонняя игра была плановой. Тот факт, что она прошла с музыкой, судьями и объявлением авторов голов — это нормальная практика, а не подготовка к матчу без зрителей. Уже проводили такие двусторонки», — отметил главный тренер СКА Алексей Кудашов.

Видео доступно на «Чемпионате».

Это произошло ещё до того, как стало известно, что «Йокерит» отказался от дальнейшего участия в плей-офф КХЛ.