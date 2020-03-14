Финский «Йокерит» отказался от дальнейшего участия в плей-офф КХЛ

Как стало известно «Чемпионату», клуб КХЛ «Йокерит» отказался от дальнейшего участия в плей-офф и снялся с чемпионата из-за ситуации с коронавирусом. Команда не будет проводить матчи второго раунда с санкт-петербургским СКА.



Напомним, финский «Йокерит» в первом раунде плей-офф обыграл ярославский «Локомотив» — 4-2, а СКА выбил из розыгрыша Кубка Гагарина подмосковный «Витязь» — 4-0.



Серия СКА — «Йокерит» должна была начаться 17 марта в Санкт-Петербурге.



Ранее власти Финляндии ввели запрет на массовые мероприятия численностью свыше 500 человек из-за пандемии коронавируса. А клуб сообщил, что будет проводить домашние матчи плей-офф Континентальной хоккейной лиги без зрителей. Пресс-служба «Йокерита» подчеркнула, что здоровье людей всегда имеет наивысший приоритет.

Плей-офф КХЛ без зрителей – это печальное зрелище. Но шоу должно продолжаться! Кубок Гагарина – 2020 надо разыграть даже при пустых трибунах.