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Финский «Йокерит» отказался от дальнейшего участия в плей-офф КХЛ

Финский «Йокерит» отказался от дальнейшего участия в плей-офф КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», клуб КХЛ «Йокерит» отказался от дальнейшего участия в плей-офф и снялся с чемпионата из-за ситуации с коронавирусом. Команда не будет проводить матчи второго раунда с санкт-петербургским СКА.

Напомним, финский «Йокерит» в первом раунде плей-офф обыграл ярославский «Локомотив» — 4-2, а СКА выбил из розыгрыша Кубка Гагарина подмосковный «Витязь» — 4-0.

Серия СКА — «Йокерит» должна была начаться 17 марта в Санкт-Петербурге.

Ранее власти Финляндии ввели запрет на массовые мероприятия численностью свыше 500 человек из-за пандемии коронавируса. А клуб сообщил, что будет проводить домашние матчи плей-офф Континентальной хоккейной лиги без зрителей. Пресс-служба «Йокерита» подчеркнула, что здоровье людей всегда имеет наивысший приоритет.

Плей-офф КХЛ без зрителей – это печальное зрелище. Но шоу должно продолжаться!
Кубок Гагарина – 2020 надо разыграть даже при пустых трибунах.
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