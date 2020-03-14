Чемпионат Казахстана будет приостановлен из-за коронавируса

Пресс-служба Казахстанской федерации хоккея (КФХ) на официальном сайте объявила о введении ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса.
В целях обеспечения безопасности детско-юношеского спорта КФХ настоятельно рекомендует приостановить любые тренировочные и игровые процессы во всех субъектах по хоккею с шайбой на территории Республики Казахстан. Данная рекомендация вводится с 14 марта 2020 года, предварительно на период весенних каникул общеобразовательных школ, до 5 апреля включительно.
14 марта состоятся три матча плей-офф чемпионата Казахстана: «Алматы» — «Кулагер», «Бейбарыс» — «Алтай Торпедо» и «Ertis» — «Темиртау». Они пройдут без зрителей.
С 15 марта 2020 года КФХ распорядилась приостановить проведение любых матчей по хоккею с шайбой на территории Республики Казахстан на неопределенный срок.
О дополнительных мерах и ограничительных сроках будет сообщено дополнительно.
- 14 марта 2020
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- 13 марта 2020
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