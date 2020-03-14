Кудашов: мы понимаем всю серьёзность ситуации с коронавирусом. Принимаем всё что есть

Главный тренер СКА Алексей Кудашов рассказал, что в команде понимают серьёзность ситуации с коронавирусом. Клуб из Санкт-Петербурга 14 марта провёл открытую тренировку.
«Ситуация с коронавирусом есть, но не будем её обсуждать. Понимаем всю серьёзность. Принимаем всё что есть. Наша задача — хорошо подготовиться к серии. Вариант с переносом игр в «Хоккейный город» не рассматривался», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, финский «Йокерит» в первом раунде плей-офф обыграл ярославский «Локомотив» — 4-2, а СКА выбил из розыгрыша Кубка Гагарина подмосковный «Витязь» (4-0).
Серия СКА — «Йокерит» должна была начаться 17 марта в Санкт-Петербурге. Однако стало известно, что финский клуб отказался от дальнейшего участия в плей-офф КХЛ.
Ранее появилась информация, что соперник СКА по второму раунду плей-офф «Йокерит» отказался от дальнейшего участия в турнире.
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