К. Марченко: жалко, что трибуны будут пустыми, но все будут смотреть по телевизору

Нападающий СКА Кирилл Марченко прокомментировал подготовку команды к матчам второго раунда плей-офф Кубка Гагарина.



«Впервые играли на таком уровне. Настраивались. Вначале были волнение и мандраж, но потом справились. Тренеры и партнеры поддержали — все нормально было. Готовимся играть с «Йокеритом». Жалко, что трибуны будут пустыми, но все будут смотреть по телевизору. Нам нужна поддержка.



Двусторонки на тренировках нравятся. Всегда приятно поиграть и со своими, и с чужими. Игровая практика — это отлично. Стараемся отбросить все нюансы вне хоккея. У нас идёт в плей-офф. Наша задача — подготовиться и сыграть в полную силу.



В плей-офф все матчи — как дерби. Все бьются до последнего и умирают на льду. «Йокерит» — хорошая команда. Финны все хорошо играют в хоккей. Но будем навязывать им свою игру», — передаёт слова Марченко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Ранее появилась информация, что соперник СКА по второму раунду плей-офф «Йокерит» отказался от дальнейшего участия в турнире.