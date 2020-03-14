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К. Марченко: жалко, что трибуны будут пустыми, но все будут смотреть по телевизору

К. Марченко: жалко, что трибуны будут пустыми, но все будут смотреть по телевизору
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий СКА Кирилл Марченко прокомментировал подготовку команды к матчам второго раунда плей-офф Кубка Гагарина.

«Впервые играли на таком уровне. Настраивались. Вначале были волнение и мандраж, но потом справились. Тренеры и партнеры поддержали — все нормально было. Готовимся играть с «Йокеритом». Жалко, что трибуны будут пустыми, но все будут смотреть по телевизору. Нам нужна поддержка.

Двусторонки на тренировках нравятся. Всегда приятно поиграть и со своими, и с чужими. Игровая практика — это отлично. Стараемся отбросить все нюансы вне хоккея. У нас идёт в плей-офф. Наша задача — подготовиться и сыграть в полную силу.

В плей-офф все матчи — как дерби. Все бьются до последнего и умирают на льду. «Йокерит» — хорошая команда. Финны все хорошо играют в хоккей. Но будем навязывать им свою игру», — передаёт слова Марченко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Ранее появилась информация, что соперник СКА по второму раунду плей-офф «Йокерит» отказался от дальнейшего участия в турнире.

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