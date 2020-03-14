Кетов: мы хотим играть, околохоккейные вещи убираем, готовимся, как всегда

Капитан СКА Евгений Кетов прокомментировал подготовку команды ко второму раунду плей-офф Кубка Гагарина.



«Околохоккейные вещи убираем, готовимся так же, как всегда. Тренируемся в зале, на льду, сейчас поиграли двусторонку, чтобы не потерять игровой ритм. Новые ритуалы появились? У нас всё обычно.



Как хоккеисты воспринимают хоккей без зрителей? Самое главное, будем играть, хотим играть. В детстве тоже играли без болельщиков, у нас было желание. По телевизору сейчас хорошие трансляции. Думаю, наши семьи не пустят на матчи. Что мы, рыжие?



Не хотел бы, чтобы КХЛ взяла паузу и доиграть потом в полноценном формате? Это выбьет из колеи. Тяжело будет тренироваться без игровой практики. Откуда брать эмоции на матч без зрителей? Не знаю даже, будем что-то придумывать.



„Йокерит“ — очень сильная команда, много мастеров, которые и в большинстве решают, и «пять на пять» с ними непросто. Знаковое ли это противостояние? Может быть. Обычно или «Торпедо», или «Витязь», или «Локомотив». Сейчас что-то новое, будет интересно и их болельщикам, и нашим», — передаёт слова Кетова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Ранее появилась информация, что соперник СКА по второму раунду плей-офф «Йокерит» отказался от дальнейшего участия на турнире.