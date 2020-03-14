Директор профсоюза финских игроков: решение об отмене серии «Йокерита» — вопрос времени

Исполнительный директор профсоюза финских хоккеистов Ярмо Саарела выразил мнение, что решение об отказе «Йокерита» продолжить борьбу в Кубке Гагарина из-за угрозы распространения коронавируса лишь вопрос времени.
«Большая часть игроков «Йокерита» — финны. Считаю, решение об отмене серии «Йокерита» со СКА – это только вопрос времени», — приводит слова Саарелы Yle.
Напомним, финский «Йокерит» в первом раунде плей-офф обыграл ярославский «Локомотив» — 4-2, а СКА выбил из розыгрыша Кубка Гагарина подмосковный «Витязь» (4-0).
Серия СКА — «Йокерит» должна начаться 17 марта в Санкт-Петербурге.
Ранее власти Финляндии ввели запрет на массовые мероприятия численностью свыше 500 человек из-за пандемии коронавируса. А клуб сообщил, что будет проводить домашние матчи плей-офф Континентальной хоккейной лиги без зрителей.
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