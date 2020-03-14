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«Салават»: продолжаем подготовку к серии с «Ак Барсом» в штатном режиме

«Салават»: продолжаем подготовку к серии с «Ак Барсом» в штатном режиме
Хоккей / КХЛ 0

Пресс-служба уфимского «Салавата Юлаева» сообщила, что команда готовится к матчам второго раунда плей-офф Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» в обычном режиме. Сегодня в клубе прошла тренировка. На льду занимался нападающий Никита Сошников, работавший в бесконтактном джерси.

«Салават» в штатном режиме продолжает подготовку ко второму раунду плей-офф с «Ак Барсом». Сегодня команда собралась в полном составе и провела тренировку в тренажёрном зале и на льду", — говорится в сообщении уфимцев.

Фото доступно на странице «Салавата Юлаева» в «Твиттере».

«Ак Барс» во втором раунде плей-офф начнёт «зелёное дерби» с уфимским «Салаватом Юлаевым» на домашнем льду. Матчи запланированы на 18 и 20 марта. Казань может принять пятый и седьмой матчи серии, если до них дойдёт дело.

В первом раунде плей-офф казанцы выиграли серию у нижнекамского «Нефтехимика» (4-0), а уфимцы — у омского «Авангарда» (4-2).

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