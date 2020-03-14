Марьямяки: три дня назад «Йокерит» предвкушал плей-офф, потом пошли новости со всего мира

Главный тренер финского «Йокерита» Лаури Марьямяки поделился мнением о неопределённой ситуации с плей-офф КХЛ. Напомним, из-за эпидемии коронавируса второй раунд Кубка Гагарина могут отложить.
«Последняя информация в том, что нет никакой новой информации. Это всё сбивает с толку, и в то же время очень грустно, потому что мы видим ситуацию в мире. Всё, что нам остаётся, – готовиться к будущему. Три дня назад на командном собрании все были в предвкушении следующего раунда. А затем пошли новости со всего мира. Ждём информацию из КХЛ. Запутанные времена», — цитирует Марьямяки Mtvuutiset.fi.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч. В России на 14 марта официально известно о 47 заразившихся.
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