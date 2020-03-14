Экс-игрок «Динамо» Мн — о коронавирусе: в Чехии нельзя ходить в ледовый дворец 30 дней

Белорусский нападающий чешского клуба «Дукла» Анатолий Протасеня прокомментировал досрочное закрытие сезона из-за угрозы распространения коронавируса.
«Все лиги в стране закрыты, и у нас никому нельзя ходить в ледовый дворец 30 дней. Так что начался отпуск. Нельзя ходить и в зал, и в бассейн. Поэтому буду дома с сыном Кристианом, ждать хороших новостей и надеяться, что всё скоро будет нормально.
Школы, садики закрыли пока на месяц, и в дальнейшем будет видно, когда их откроют. Магазины, аптеки — всё нормально работает и открыто. Но рестораны открыты только до восьми вечера. И нельзя делать мероприятия численностью больше тридцати человек. На работу все ходят, но, кто может работать дома, работает дома. Все боятся вируса», — цитирует игрока «Белорусский хоккей».
Протасеня выступал за минское «Динамо».
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