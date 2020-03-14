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Писик: Кубок Стэнли должен получить тот, кто последним обыграл чемпиона. Это честно

Писик: Кубок Стэнли должен получить тот, кто последним обыграл чемпиона. Это честно
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Флориды Пантерз» Марк Писик шутливо прокомментировал временную остановку чемпионата Национальной хоккейной лиги из-за коронавируса. Хоккеист сообщил, каким способом нужно выбрать нового обладателя Кубка Стэнли.

«Мне кажется, есть только один реальный способ определить нового обладателя Кубка Стэнли в нынешнем сезоне. Трофей должна получить команда, которая последней обыграла действующего чемпиона. Это будет честно», — написал Писик в «Твиттере».

Напомним, действующий обладатель Кубка Стэнли — «Сент-Луис Блюз». В последнем матче «блюзмены» уступили именно «Флориде» (2:4).

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч. В России на 14 марта официально известно о 47 заразившихся.

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