Женская сборная России начала тренировочный сбор, несмотря на ситуацию с коронавирусом

В Новогорске стартовал учебно-тренировочный сбор женской национальной команды, который продлится до 24 марта.



Тренерский штаб российской сборной вызвал для работы 28 хоккеисток.



Вратари: Валерия Меркушева («Динамо», Санкт-Петербург), Надежда Морозова («Бирюса», Красноярск), Анна Пругова («Агидель», Уфа);



защитники: Ангелина Гончаренко, Елена Проворова (обе — СКИФ, Нижегородская область), Екатерина Николаева, Анастасия Чистякова (обе — «Динамо», Санкт-Петербург), Карина Ахметова (Москва), Надежда Вольф (СКСО, Екатеринбург), Лиана Ганеева (СК Горный, Санкт-Петербург), Нина Пирогова («Торнадо», Дмитров), Анна Шибанова («Агидель», Уфа);



нападающие: Оксана Братищева, Виктория Кулишова, Екатерина Лихачёва, Кристи Шашкина (обе — СКИФ, Нижегородская область), Вероника Коржакова, Илона Маркова, Элина Митрофанова, Ольга Сосина (все — «Агидель», Уфа), Людмила Белякова, Анна Шохина, Алевтина Штарёва (все — «Торнадо», Дмитров), Александра Вафина, Фануза Кадирова (обе — СК Горный, Санкт-Петербург), Екатерина Добродеева, Валерия Павлова (обе — «Бирюса», Красноярск), Диана Канаева («Динамо», Санкт-Петербург).



На сборе команде предстоят тренировки на льду, в игровом и тренажёрном залах, а также запланированы товарищеские матчи. Тренировочные мероприятия завершатся 24 марта.