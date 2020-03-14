Курри — об отказе «Йокерита» от плей-офф: здоровье людей и нации превыше всего

Президент финского «Йокерита» Яри Курри прокомментировал отказ клуба от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги из-за ситуации с коронавирусом.



«Мы живёт в незаурядные времена, которые требуют незаурядных решений. Здоровье людей и нации всегда стоит превыше всего, и, естественно, «Йокерит» хочет взять на себя ответственность в этом вопросе. Мы в деталях всё обсудили с нашими врачами и игроками и приняли решение. Это было сложное, но необходимое решение. Желаем удачи всем клубам, которые продолжают играть в Кубке Гагарина», — цитирует Курри официальный сайт клуба.



Ранее власти Финляндии ввели запрет на массовые мероприятия численностью свыше 500 человек из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч. В России на 14 марта официально известно о 47 заразившихся.

КХЛ не хочет скандала. Лига уговаривает «Йокерит» не сниматься с плей-офф Чтобы перенести игры Кубка Гагарина на две недели.