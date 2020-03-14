Обозреватель The Athletic — об отказе «Йокерита» от плей-офф: КХЛ пора сворачиваться

Обозреватель издания The Athletic Джеймс Миртл прокомментировал отказ финского «Йокерита» от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги из-за коронавируса. Команда не будет проводить матчи второго раунда с санкт-петербургским СКА. Серия СКА — «Йокерит» должна была начаться 17 марта в Санкт-Петербурге.



«КХЛ пора сворачиваться», — написал Миртл в «Твиттере».



Ранее власти Финляндии ввели запрет на массовые мероприятия численностью свыше 500 человек из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч. В России на 14 марта официально известно о 47 заразившихся.

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