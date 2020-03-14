«Спартак» — об отказе «Йокерита» от плей-офф: на пару дней пораньше нельзя было решить?

Пресс-служба московского «Спартака» прокомментировала решение финского «Йокерита» отказаться от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Напомним, 12 марта «Спартак» вылетел из плей-офф, проиграв серию с московским «Динамо» (2-4).



«На пару дней пораньше нельзя было решить?» — прокомментировал «Спартак» заявление «Йокерита» в «Твиттере».



Власти Финляндии ввели запрет на массовые мероприятия численностью свыше 500 человек из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от вируса скончалось более 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч. В России на 14 марта официально известно о 59 заразившихся.