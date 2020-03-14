«Спартак» — об отказе «Йокерита» от плей-офф: на пару дней пораньше нельзя было решить?
Пресс-служба московского «Спартака» прокомментировала решение финского «Йокерита» отказаться от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Напомним, 12 марта «Спартак» вылетел из плей-офф, проиграв серию с московским «Динамо» (2-4).
«На пару дней пораньше нельзя было решить?» — прокомментировал «Спартак» заявление «Йокерита» в «Твиттере».
Власти Финляндии ввели запрет на массовые мероприятия численностью свыше 500 человек из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от вируса скончалось более 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч. В России на 14 марта официально известно о 59 заразившихся.
«Йокерит» снялся с плей-офф КХЛ. Теперь лига точно остановит сезон? LIVE
НХЛ, чемпионаты в Европе, ЮЧМ. Теперь, видимо, коронавирус «закроет» и КХЛ.
Читайте также
- 14 марта 2020
-
19:25
-
19:15
-
18:58
-
18:46
-
18:33
-
18:26
-
17:59
-
17:19
-
17:09
-
16:09
-
15:50
-
15:38
-
15:12
-
15:02
-
14:23
-
14:10
-
14:05
-
13:59
-
13:55
-
13:49
-
13:35
-
13:21
-
13:12
-
12:48
-
11:58
-
11:45
-
10:56
-
10:42
-
10:39
-
10:35
-
10:07
-
09:53
-
09:44
-
09:08
-
08:54
Партнерский контент