Фазель: сезон в КХЛ нужно остановить. Будем реалистами, важно защитить людей

Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что чемпионат КХЛ нужно приостановить. Напомним, «Йокерит» из-за коронавируса уже отказался от участия в плей-офф.
«Было бы справедливо остановить сезон в КХЛ? Да. В других чемпионатах розыгрыши приостановлены. В Швейцарии есть два клуба, включая „Лугано“, которые находятся рядом с границей Италии. Им не разрешили играть. И швейцарская лига приняла решение приостановить чемпионат. Ещё раз: очень важно защитить население, людей! Будем реалистами, Норвегия, Дания, Германия приостановили чемпионаты.
Решение о снятии с плей-офф принял не „Йокерит“, а власти Финляндии и города Хельсинки. Сейчас сложилась очень сложная ситуация. Очень важно здоровье людей. Нам нужно принять факт снятия „Йокерита“ с турнира, необходимо защитить людей. Решение „Йокерита“ — это решение о защите населения и его здоровья», — цитирует Фазеля РИА «Новости».
- 14 марта 2020
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