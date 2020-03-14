Фазель: сезон в КХЛ нужно остановить. Будем реалистами, важно защитить людей

Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что чемпионат КХЛ нужно приостановить. Напомним, «Йокерит» из-за коронавируса уже отказался от участия в плей-офф.



«Было бы справедливо остановить сезон в КХЛ? Да. В других чемпионатах розыгрыши приостановлены. В Швейцарии есть два клуба, включая „Лугано“, которые находятся рядом с границей Италии. Им не разрешили играть. И швейцарская лига приняла решение приостановить чемпионат. Ещё раз: очень важно защитить население, людей! Будем реалистами, Норвегия, Дания, Германия приостановили чемпионаты.



Решение о снятии с плей-офф принял не „Йокерит“, а власти Финляндии и города Хельсинки. Сейчас сложилась очень сложная ситуация. Очень важно здоровье людей. Нам нужно принять факт снятия „Йокерита“ с турнира, необходимо защитить людей. Решение „Йокерита“ — это решение о защите населения и его здоровья», — цитирует Фазеля РИА «Новости».

«Йокерит» снялся с плей-офф КХЛ. Теперь лига точно остановит сезон? LIVE НХЛ, чемпионаты в Европе, ЮЧМ. Теперь, видимо, коронавирус «закроет» и КХЛ.