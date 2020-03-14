В Казахстане с 15 марта приостановят все хоккейные матчи. Арена «Барыса» закрыта

Казахстанская федерация хоккея ввела ряд мер в стране в связи с распространением коронавируса, информирует официальный сайт организации. Напомним, вскоре казахстанский «Барыс» должен был начать второй раунд плей-офф КХЛ.



«В целях обеспечения безопасности детско-юношеского спорта Казахстанская федерация хоккея настоятельно рекомендует приостановить любые тренировочные и игровые процессы во всех субъектах по хоккею с шайбой на территории Республики Казахстан. Данная рекомендация вводится с 14 марта 2020 года, предварительно на период весенних каникул общеобразовательных школ.



С 15 марта 2020 года приостановить проведение любых матчей по хоккею с шайбой на территории Республики Казахстан на неопределённый срок», — указано в заявлении.



Стало известно также, что домашняя арена «Барыса» временно приостанавливает свою деятельность на неопределённый срок.

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