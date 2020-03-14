Результаты всех матчей игрового дня плей-офф в МХЛ 14 марта 2020 года

Сегодня, 14 марта, в Молодёжной хоккейной лиге состоялось семь матчей первого раунда плей-офф.
Магнитогорские «Стальные Лисы» на домашней площадке проиграли уфимскому «Толпару» — 1:2. Общий счёт в серии стал 2-2.
Челябинские «Белые Медведи» в родных стенах победили екатеринбургский «Авто» — 3:0. Общий счёт в серии стал 2-2.
Московский МХК «Спартак» на домашнем льду проиграл петербургскому СКА-1946. Общий счёт в серии стал 1-2.
Московское «Динамо» на домашней площадке уступило «Красной Армии» — 0:1. Общий счёт в серии стал 1-2.
ХК «Рига» на домашней арене проиграл ярославскому «Локо» — 1:4. «Локо» выиграл серию со счётом 3-0.
Череповецкий «Алмаз» дома проиграл петербургскому «Динамо» — 3:4 ОТ. Общий счёт в серии стал 1-2.
Ханты-мансийские «Мамонты Югры» дома проиграли «Омским Ястребам» — 1:2. «Ястребы» выиграли серию со счётом 3-1.
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