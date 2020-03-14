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Результаты всех матчей игрового дня плей-офф в МХЛ 14 марта 2020 года

Результаты всех матчей игрового дня плей-офф в МХЛ 14 марта 2020 года
Хоккей / МХЛ 0

Сегодня, 14 марта, в Молодёжной хоккейной лиге состоялось семь матчей первого раунда плей-офф.

Магнитогорские «Стальные Лисы» на домашней площадке проиграли уфимскому «Толпару» — 1:2. Общий счёт в серии стал 2-2.

МХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 4-й матч
14 марта 2020, суббота. 11:00 МСК
Стальные Лисы
Магнитогорск
Окончен
1 : 2
Толпар
Уфа
0:1 Елизаров (Аймурзин) – 07:28' (5x5)   0:2 Башкиров (Елизаров) – 12:44' (5x5)   1:2 Варагян (Мозякин, Олейников) – 45:16' (5x5)

Челябинские «Белые Медведи» в родных стенах победили екатеринбургский «Авто» — 3:0. Общий счёт в серии стал 2-2.

МХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 4-й матч
14 марта 2020, суббота. 12:00 МСК
Белые Медведи
Челябинск
Окончен
3 : 0
Авто
Екатеринбург
1:0 Аксёнов (Жиляков, Мансуров) – 01:11' (5x5)   2:0 Яковлев (Шварёв) – 58:00' (5x5)   3:0 Мансуров – 59:47' (en)

Московский МХК «Спартак» на домашнем льду проиграл петербургскому СКА-1946. Общий счёт в серии стал 1-2.

МХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 3-й матч
14 марта 2020, суббота. 13:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Окончен
0 : 4
СКА-1946
Санкт-Петербург
0:1 Семыкин (Козлов, Гордин) – 13:41' (5x5)   0:2 Цыплаков (Манин, Иванов) – 20:57' (5x4)   0:3 Цыплаков (Семыкин, Иванов) – 29:28' (5x4)   0:4 Шуйдин (Шеховцов, Поляков) – 48:24' (5x4)

Московское «Динамо» на домашней площадке уступило «Красной Армии» — 0:1. Общий счёт в серии стал 1-2.

МХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 3-й матч
14 марта 2020, суббота. 13:00 МСК
МХК Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Красная Армия
Москва
0:1 Долгопятов (Пугачёв) – 34:09' (5x5)

ХК «Рига» на домашней арене проиграл ярославскому «Локо» — 1:4. «Локо» выиграл серию со счётом 3-0.

МХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 3-й матч
14 марта 2020, суббота. 14:00 МСК
ХК Рига
Рига
Окончен
1 : 4
Локо
Ярославль
0:1 Денежкин (Берёзкин, Манин) – 12:07' (5x5)   1:1 Минтаутишкис (Матейко) – 30:47' (5x5)   1:2 Дарьин (Миронов, Денежкин) – 50:18' (5x5)   1:3 Рыбаков (Дарьин) – 53:04' (5x4)   1:4 Дарьин – 59:45' (5x4)

Череповецкий «Алмаз» дома проиграл петербургскому «Динамо» — 3:4 ОТ. Общий счёт в серии стал 1-2.

МХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 3-й матч
14 марта 2020, суббота. 14:00 МСК
Алмаз
Череповец
Окончен
3 : 4
ОТ
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
1:0 Фёдоров (Лапин, Грачёв) – 10:23' (5x5)   2:0 Калашников (Капустин) – 24:21' (5x5)   2:1 Шаборшин (Ушаков) – 29:47' (5x4)   2:2 Рашевский – 34:25' (5x5)   3:2 Хабаров (Грачёв) – 37:30' (5x5)   3:3 Жабреев (Яневский) – 39:52' (5x5)   3:4 Рашевский (Параничев, Жабреев) – 69:07' (5x5)

Ханты-мансийские «Мамонты Югры» дома проиграли «Омским Ястребам» — 1:2. «Ястребы» выиграли серию со счётом 3-1.

МХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 4-й матч
14 марта 2020, суббота. 15:00 МСК
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
Окончен
1 : 2
ОТ
Омские Ястребы
Омск
0:1 Заседа (Прокопенко) – 11:53' (5x5)   0:2 Прокопенко (Заседа) – 31:12' (5x5)   1:2 Кирилейченко (Попов, Телегин) – 47:19' (5x4)
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