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Беттмэн: среди игроков НХЛ не зафиксировано положительных тестов на коронавирус

Беттмэн: среди игроков НХЛ не зафиксировано положительных тестов на коронавирус
Хоккей / НХЛ 0

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал решение лиги приостановить проведение матчей регулярного чемпионата из-за угрозы распространения коронавируса.

«Здоровье, безопасность и благополучие семьи НХЛ и наших болельщиков — самое важное. Если бы деловые соображения и деньги были главными, мы не останавливали бы чемпионат. Когда возобновится сезон? Лига в данном вопросе ориентируется на власти округов, штатов и государства, которые находятся в постоянном контакте с медицинскими работниками.

На данный момент не было зафиксировано положительных тестов среди игроков НХЛ. Любой игрок, проявляющий симптомы болезни, должен быть протестирован. Необходимости в обязательной проверке всех хоккеистов нет», — цитирует Беттмэна AP News.

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