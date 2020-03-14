Медведев: предлагали «Йокериту» провести все матчи серии со СКА в Санкт-Петербурге

Член совета директоров петербургского СКА Александр Медведев прокомментировал отказ финского «Йокерита» от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Серия второго раунда Кубка Гагарина СКА — «Йокерит» должна была стартовать 17 марта.
«Знаем, что в Финляндии было принято решение о запрете всех спортивных мероприятий. Мы предложили „Йокериту“ провести все матчи в Санкт-Петербурге, имея в виду ограничение по зрителям. Но „Йокерит“, подумав, сказал, что не готов к такому развитию событий, и пожелал СКА удачи в плей-офф», — приводит слова Медведева ТАСС.
Власти Финляндии ввели запрет на массовые мероприятия численностью свыше 500 человек из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч. В России на 14 марта официально известно о 47 заразившихся.
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