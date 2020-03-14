«Это влияет только на нас, плей-офф надо продолжить». Подробности письма «Йокерита» в КХЛ

Как стало известно «Чемпионату», финский клуб «Йокерит» в официальном письме на имя президента КХЛ Алексея Морозова сообщил, что, помимо рекомендации финского правительства отказаться от поездок за рубеж и обязательного двухнедельного карантина после возвращения из-за границы, финские игроки-ветераны сами отказываются покидать места своего жительства и играть в матчах полуфиналов Западной конференции со СКА, в связи с чем «Йокерит» вынужден сняться с плей-офф.
При этом команде из Хельсинки предлагалось сыграть все матчи на территории России с соблюдением всех мер предосторожности, как это делал китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Однако «Йокерит» официально отказался от этого предложения.
В то же время руководство «Йокерита» отметило, что решение клуба влияет только на них и не должно затронуть другие клубы КХЛ, выступающие в плей-офф, а розыгрыш Кубка Гагарина должен состояться.
- 14 марта 2020
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