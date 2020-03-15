Брызгалов — о словах Пронгера: видимо, повреждение мозга было не временным, а перманентным

Известный голкипер, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов прокомментировал слова бывшего партнёра по «Филадельфии Флайерз» Криса Пронгера.
«Мне кажется, если бы я стал делать подкаст, это было бы довольно скучно. Я не умею собирать трэш, у меня были бы серьёзные темы, мало кому интересные. Порой читаю спортивные новости, Биссоннетта или ещё кого. Один мусор собирают, какие-то небылицы. Мне это совершенно неинтересно.
Читал слова Пронгера обо мне, что он бы на меня как-то повлиял… У человека было серьёзное сотрясение мозга, к его словам нельзя относиться серьёзно. Он же говорит: «Я сидел с сотрясением мозга». Представляете, какие у него процессы шли? Видимо, у него повреждение головного мозга было не временным, а перманентным. Они все любят за спиной поговорить, сказать. А где ж ты был тогда, родной?» — рассказал Брызгалов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
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