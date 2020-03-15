Из-за коронавируса ECHL отменила остаток регулярного чемпионата и плей-офф

Из-за распространения коронавируса хоккейная лига Восточного побережья ECHL объявила об отмене оставшейся части регулярного сезона и плей-офф.
«Решение лиги отменить оставшуюся часть сезона было нелёгким, поскольку это эмоциональное время для наших игроков, тренеров, болельщиков и персонала. Но каждый новый день вызывает дополнительные опасения за безопасность людей в сообществе ECHL.
В такой обстановке, когда мы принимаем меры предосторожности совместно с властями по всему континенту для предотвращения распространения коронавируса, стало очевидно, что это разумное решение», – заявил комиссар Райан Крелин.
Зарплата игроков будет выплачиваться до 16 марта, после чего в действие вступит страховка, рассчитанная до 30 июня. Таким образом, впервые за 32-летнюю историю лиги чемпион определён не будет.
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