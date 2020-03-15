«Нефтехимик» расторг контракт с Уайтом. Он был последним легионером в составе команды

Хоккейный клуб «Нефтехимик» по соглашению сторон расторг контракт с форвардом Мэттом Уайтом, сообщается в официальном «твиттере» нижнекамского клуба.

В нынешнем сезоне 30-летний Уайт забросил 15 шайб и сделал 19 результативных передач в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В четырёх матчах плей-офф результативными действиями не отметился.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» занял восьмое место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина нижнекамцы встречались с казанским «Ак Барсом» и проиграли в серии со счётом 0-4.



Ранее «Нефтехимик» расторг контракты с форвардами Йонасом Энлундом, Якобом Берглундом и Заком Митчеллом, а также защитником Райаном Мёрфи. Таким образом, Уайт был последним легионером на контракте в нижнекамском клубе.