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«Нефтехимик» расторг контракт с Уайтом. Он был последним легионером в составе команды

«Нефтехимик» расторг контракт с Уайтом. Он был последним легионером в составе команды
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Нефтехимик» по соглашению сторон расторг контракт с форвардом Мэттом Уайтом, сообщается в официальном «твиттере» нижнекамского клуба.

В нынешнем сезоне 30-летний Уайт забросил 15 шайб и сделал 19 результативных передач в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В четырёх матчах плей-офф результативными действиями не отметился.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» занял восьмое место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина нижнекамцы встречались с казанским «Ак Барсом» и проиграли в серии со счётом 0-4.

Ранее «Нефтехимик» расторг контракты с форвардами Йонасом Энлундом, Якобом Берглундом и Заком Митчеллом, а также защитником Райаном Мёрфи. Таким образом, Уайт был последним легионером на контракте в нижнекамском клубе.

«Нефтехимик» расторг контракт с защитником Мёрфи
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