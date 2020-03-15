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Голубев: как только стало ясно, что ситуация в «Амуре» стабильная, сразу принял решение

Голубев: как только стало ясно, что ситуация в «Амуре» стабильная, сразу принял решение
Хоккей / КХЛ 0

Форвард «Амура» Денис Голубев подвёл итоги завершившегося для хабаровского клуба сезона и прокомментировал продление контракта с «тиграми».

«Не люблю тянуть резину, ценю определённость. Как только стало ясно, что ситуация в «Амуре» стабильная и не будет меняться, сразу принял решение. Остаюсь в Хабаровске на четвёртый сезон, мне очень нравятся и город, и команда, в которой особая, семейная атмосфера. Говорю это не ради красного словца – так на самом деле!

Пусть решают тренеры, специалисты и болельщики. Могу сказать только одно: это был самый экстремальный сезон в карьере. Тяжёлое расписание, неудачный старт, две серии по девять поражений, травмы. Но всё это команду не сломало: все – руководство, тренеры, игроки – поддерживали друг друга, были единым кулаком. С каждым матчем мы только добавляли, к финишу чемпионата пришли в одной победе от зоны плей-офф.

В серии из двух матчей могли пройти «Нефтехимик», но попали в небольшую ямку. До сих пор обидно, что не смогли порадовать переполненную «Платинум Арену», мы в долгу перед Хабаровском. Старался работать на команду, играл и в первом звене, и в третьем-четвёртом, в большинстве и меньшинстве. Тренерский штаб доверял, жаль, не смог избежать травм», — цитирует Голубева Russia-Hockey.

«Амур» продлил контракт с чемпионом МЧМ-2011 Голубевым
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